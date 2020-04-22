РИАМО - 22 апр. Россия пока не достигла пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, в ведомстве внимательно следят за развитием ситуации.

«По сути, ничего не изменится в нашей работе от того, можно ли эту назвать ситуацию пиковой. Система по всей стране работает в мобилизованном режиме, в режиме готовности. <…> Насчет пика, я думаю, что пика мы еще не достигли», — сказал Кузнецов в рамках круглого стола в Общественной палате РФ.

На территории России общее число зарегистрированных случаев Covid-19 составляет 57 999, они отмечены в 85 регионах. За период с начала эпидемии зарегистрировано 513 смертельных исходов, выздоровели 4420 человек.

К настоящему моменту в РФ провели более 2,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

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22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.