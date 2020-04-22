РИАМО – 22 апр. Цена на нефть Brent рухнула ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года, согласно данным торгов, сообщает Газета.ru.

«Стоимость фьючерса Brent с поставкой в июне снизилась на 17,33%, до 15,98 доллара за баррель», - говорится в сообщении.

Ранее цена нефти Brent упала ниже 17 долларов за баррель впервые с 2001 года.

Резкое понижение цены на нефть произошло в марте, когда в рамках ОПЕК страны не смогли договориться об объемах добычи «черного золота».

20 апреля цена на американскую нефть WTI падала до отметки в минус 37,63 доллара за баррель и установила исторический минимум.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.