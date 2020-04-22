РИАМО - 22 апр. Москвичам, которым необходимо сходить в ближайший магазин или аптеку, не надо высчитывать расстояние до них в метрах, поскольку четких требований к расстоянию не установлено, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Из-за эпидемии коронавируса в Москве действует режим обязательной самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить из дома можно только по веской причине, одна из них - поход в ближайший магазин и аптеку. Москвичам разъяснили, что понимается под «ближайшим магазином» и «ближайшей аптекой».

«Четких границ тут нет. Это аптека или магазин, которые находятся рядом с вашим домом», - говорится в сообщении.

Также горожанам напомнили, что в настоящее время для совершения поездки на транспорте по Москве и Подмосковью необходим цифровой пропуск. Ходить пешком можно без пропусков, но при этом соблюдать действующие ограничения.

Электронные пропуска для москвичей оформляются бесплатно тремя способами: на сайте mos.ru, с помощью СМС на номер 7377 и через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

На данный момент общее число случаев заражения коронавирусом в Москве составляет 31981. За весь период эпидемии в столице выздоровели 2267 человек, скончался 261 человек.

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22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.