РИАМО - 22 апр. Внеочередное заседание Московской областной думы состоится 23 апреля в режиме видеосвязи, в повестке заседания — законопроекты, касающиеся поддержки бизнеса в условиях коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«На повестке будут законопроекты, касающиеся поддержки бизнеса: возможности введения отсрочки платежей за аренду недвижимости, которая находится в собственности региона, предоставления налоговых льгот для владельцев ТЦ и других торговых объектов, которые снизят арендную плату для своих клиентов в период пандемии», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Помимо этого, участники заседания рассмотрят законопроекты о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» восьми городам Подмосковья.

Всего в повестке заседания более двух десятков вопросов.

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы.