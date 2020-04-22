РИАМО - 22 апр. Согласно опросам около 84% россиян испытывают тревогу из-за экономического кризиса в стране, в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек, сообщил журналистам руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин.

«На вопрос «Как вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди?» 70% ответили, что трудности еще впереди, а 14% считают, что самые тяжелые времена Россия переживает в данный момент», - сказал Кинякин.

Он добавил, что еще 4% респондентов ответили, что трудные времена позади и еще 3% считают, что кризиса в стране не было и быть не может.

В России до конца апреля объявлены нерабочие дни. Множество предприятий были закрыты или переведены на дистанционную работу. Правительство страны предусмотрело ряд мер поддержки для бизнеса, который пострадал от ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.