РИАМО - 22 апр. Российские артисты театра и кино записали видеобращения, где выразили московским учителям благодарность за дистанционное обучение школьников, сообщает столичный оперштаб.

«Дорогие наши учителя, спасибо вам огромное за то, что в этих нелегких условиях вы продолжаете учить наших детей. Здоровья вам, терпения и сил. Я уверена, что скоро все наладится и наши дети вернутся в любимую школу», - сказала актриса, звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова.

Также благодарность педагогам выразили актер Валерий Яременко, театральный режиссер Нина Чусова и другие известные деятели культуры. Они сказали, что учителя не только ведут ежедневно занятия, но и уделяют большое внимание внеурочным активностям, помогают детям и родителям справиться с возможными трудностями.

Педагоги работают из дома, не прерываясь, пробуют различные образовательные веб-ресурсы.

«Благодаря вашему труду сохраняется связь, которая нам очень необходима», - отметила Чусова.

Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Зимняя вишня», Ирина Климова отметила, что нагрузка учителей выросла в разы, но они показывают невероятную стойкость. Заслуженный артист России Валерий Яременко попросил родителей отнестись с пониманием к труду педагогов.

На данный момент более 50 тысяч столичных педагогов продолжают проводить уроки со школьниками в дистанционном формате. Классные часы также проводятся онлайн – каждую неделю учителя вместе со специалистом проводят видеоконсультации для поддержания психологического климата в семьях.

Дополнительные онлайн-занятия продолжаются, идет подготовка старшеклассников к итоговой аттестации. Для ребят, чьи родители в силу производственной необходимости продолжают работать, организовали дежурные группы, в них учатся дошкольники и учащихся с первого по четвертый класс, численность группы - до 12 человек.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине. Для поездок на транспорте введены цифровые пропуска.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>