РИАМО - 22 апр. В столице в среду прогнозируют сильные порывы ветра, которые могут достигнуть 22 метров в секунду, таким образом этот день может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утром в среду порывы ветра в Северном административном округе города достигали 15 метров в секунду, в Восточном и Южном – 16 метров в секунду, в Западном округе и на территории новой Москвы – 17 метров в секунду.

«В течение дня с развитием конвекции скорость ветра и порывы будут нарастать и могут достигать 17-22 метров в секунду. День 22 апреля в Москве может оказаться самым ветреным в текущем столетии», – говорится в сообщении.

Прежний рекорд по самым сильным порывам ветра в мегаполисе был зафиксирован 21 апреля 2018 года. В тот день порывы ветра на севере города достигали 22 метров в секунду.

В столице на среду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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