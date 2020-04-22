РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В подмосковном Подольске волонтеры за день выполнили еще 32 заявки на доставку продуктов и медикаментов нуждающимся жителям округа на самоизоляции и начали ежедневно отвозить свежий хлеб на дом многодетным семьям, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«21 апреля волонтерский центр Подольска оказал 49 жителям адресную помощь. Добровольцы нашего центра доставили на дом выпечку 30 многодетным семьям, в которых более четырех детей. Благотворительная помощь от «Вера-Русский Хлеб» теперь будет ежедневно», - говорится в сообщении.

Волонтерский центр выразил благодарность «Вера-Русский Хлеб» за оказанное содействие в период самоизоляции.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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