РИАМО - 22 апр. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее МЧС предупредило жителей о сильных порывах ветра в среду. Кроме того, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за штормовых порывов ветра.

«По данным синоптиков, сегодня в Московском регионе до 21:00 ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций», - сказал Бирюков.

По его словам, уже приняты меры по защите от порывов ветра домов, нежилой недвижимости, объектов торговли и транспорта, широкоформатных рекламных конструкций.

Он добавил, что аварийные бригады при необходимости смогут оперативно выехать на место происшествия в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и рекламных щитов.

Бирюков подчеркнул, что если горожанам придется выйти из дома, то им нужно обходить рекламные конструкции, не укрываться от ветра под деревьями и не оставлять там автомобили.