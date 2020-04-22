РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали продуктовую помощь нуждающейся женщине с ребенком, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

В Георгиевское сестричество милосердия Подольска написала мама двоих детей Карина, которая после развода приехала в Подольск и снимает комнату. Она проживает с маленькой дочкой, а старший сын остался с отцом в Брянске. Ее вместе с ребенком выгнал супруг на улицу.

«Она нашла работу, дочь определила в сад, сняла комнату, но в связи с коронавирусом потеряла заработок. На данный момент она нуждается в продуктах питания и памперсах. Мы связались с Кариной и оказали ей продуктовую помощь. Внесли в список наших подопечных», - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили жертвователей за оказанную помощь.