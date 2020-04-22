С 15 апреля на общественном и личном транспорте, а также такси по Москве и Подмосковью можно передвигаться только с оформлением пропуска. По данным московского департамента транспорта, после введения режима всеобщей самоизоляции использование такси снизилось более чем на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на плечи таксистов легла дополнительная ответственность: соблюдение мер безопасности и проверка наличия пропусков. Водители рассказали РИАМО, как еще изменилась их работа во время эпидемии и сколько они сейчас зарабатывают.

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Хункар, 35 лет:

«Сейчас у меня в основном остались постоянные клиенты, да и то лишь те, которым нужно навестить родственников или экстренно доехать до больницы, на кладбище, дачу или в магазин.

Раньше я делал от семи заказов за день, а теперь и один не всегда есть. Вместо заработка – выживание.

Отчасти спасает то, что многие клиенты предпочитают использовать такси в качестве курьерской службы, а с приходом самоизоляции это стало особенно актуально. Кто-то просит привезти продукты или документы, один раз даже покупал игровую приставку.

Около четверти моих пассажиров странные. Поговорить любят все, а во время эпидемии вообще не замолкают, причем тема у них одна – коронавирус и все с ним связанное. Реже всего ко мне в машину садятся пенсионеры. Но некоторым из них необходимо ездить на обследования и медицинские процедуры, поэтому они выходят из дома несмотря на то, что могут заболеть. А вот родители, которые ходят в гости с детьми, вызывают удивление – видимо, самоизоляция для них не помеха.

Чтобы себя обезопасить, клиенты могут указать в заказе наличие средств защиты у водителя, так что ездить со мной никто не боится: у меня чистая машина, я ношу маску и перчатки, пользуюсь антисептиком. Хоть я сотрудничаю с компанией, машина принадлежит мне, поэтому покупать их приходится самому.

Хорошо лишь то, что машин стало намного меньше и пробок практически нет. Правда, ДПС не дремлет и может остановить для проверки пропусков. У меня пропуск всегда под рукой, но про пассажиров такого сказать не могу. С некоторыми катаемся на свой страх и риск».

Александр, 31 год:

«Хороший пассажир пропал, потому что люди с деньгами сидят дома. Сейчас катаются экономные, которым нравится, что агрегаторы сделали поездки по цене метро. Заработок упал на 40 %, но лично у меня своя база «постоянников», поэтому жить можно. В день делаю около 10 заказов. И если раньше в день у меня было около четырех тысяч рублей, то сейчас только около двух.

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Больше всего мне не нравится, что агрегаторы начали понижать цены на поездки, чтобы их услугами активнее пользовались. Решили поконкурировать в это тяжелое время, а платят за это все водители, которым срезали гарантированный доход.

За счет водителей, в частности, дают скидки пассажирам. Не удивлюсь трупам пассажиров, убитых перерабатывающими водителями.

Антисептик для салона (чистый изопропиловый спирт) я активно использую. Вообще сотрудники ГИБДД с МАДИ и Роспотребнадзором могут лишь проверить наличие средств защиты, а вот их постоянное использование зависит от порядочности водителя, поэтому тем, кто моет салон раз в месяц, могу только посочувствовать, как и их пассажирам. А таких хватает.

Наша работа и без пандемии – передвижной цирк шапито. Сейчас тоже кого только ни приходится возить: от алкашей, которые едут в магазин, уча жить, до неадекватных матерей, которые тащат из дома своих детей.

На дорогах хорошо, машин мало, да и в кои-то веки мы не главная цель сотрудников. Нас выборочно тормозят, думаю, чаще под горячую руку попадают обычные водители, у которых проверяют наличие пропусков».

Сергей, 40 лет:

«Работа пошла на спад – до конца марта это было не так заметно, а вот с апреля становится все хуже. Чем больше зараженных, тем меньше заказов. Сам пандемии не боюсь и живу с убеждением «утопленник не сгорит», средства защиты использую для спокойствия пассажиров, потому что уверен – маски от Covid-19 не спасут. Сами пассажиры тоже не всегда носят их.

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Когда началась эпидемия, многие уезжали за город, теперь, с введением пропусков, народ по большей части боится штрафов и прячется по домам. Кстати, пропуска через раз не показывают.

Работаю я на своей машине, но подключен к крупному сервису, который предоставляет мне заказы за 24% от них же. До всей этой истории у меня были выезды уже с 6 утра, за полдня я зарабатывал около 2–2,5 тысяч рублей, сейчас бывает, что приношу по 200 рублей, а иногда вообще ничего. Хотя исключения тоже случаются: недавно возил клиентку на протяжении трех дней по делам московского центра дезинфекции. Она расщедрилась мне на обед и бензин, ну и я в благодарность сделал скидку».

Руслан, 33 года:

«Из-за отсутствия клиентов я временно ушел из такси и живу на сбережения – когда ввели режим самоизоляции, заработанное в основном уходило на заправку и оплату аренды за машину. Приходил практически без дохода, когда в один день заработал 500 рублей – решил взять паузу.

Меня сильно напрягают новые правила, так как я уверен, что ситуация с коронавирусом далеко не так страшна. Честно говоря, те, кто постоянно маски и перчатки носит, кажутся мне параноиками.

Сам я старался пользоваться масками и перчатками, но лишь чтобы успокоить нервы пассажиров и избежать ненужных разборок. Машину тоже обрабатывал.

То же касается и пропусков. Пассажиров без пропусков я не брал, зачем мне проблемы? И все же мне было очень неудобно каждый раз спрашивать об их наличии. Тем, кто говорил, что пропуска нет, вежливо объяснял ситуацию и уезжал. Зато при проверке ко мне вопросов не возникало».

Хаям, 27 лет:

«В такси стало сложнее морально: я постоянно нахожусь в напряжении, соблюдая все эти правила, чтобы не заразиться, хотя этого никому не избежать. Половина людей ездят без масок, а около 15 % вообще небрежно к этому относятся, считая, что коронавируса не существует, о чем не стесняются мне рассказывать. Например, один пассажир был уверен, что все это всемирный заговор правителей и бизнесменов.

Количество заказов упало в разы – люди ездят только с работы, на работу и закупить круп-колбас в магазин. До пандемии в месяц я имел около 100 тысяч рублей, а сейчас 40. Кроме того, я самозанятый, поэтому перчатки-маски приходится покупать за свой счет. Хотя друзья, работающие в таксопарках, тоже все это делают за свои деньги.

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Зато клиенты стали активно пользоваться услугой «от двери до двери». Многие сидящие дома не хотят лишний раз выходить на улицу, поэтому если им нужно что-то передать, они заказывают услугу курьера – мы лично поднимаемся к ним на этаж, забираем посылку и доставляем до порога получателя.

Некоторые коллеги не хотят мириться с такой ситуацией, поэтому те из них, кто кто ездил на арендованных авто, сразу сдали их, а те, кто на своих, выходят только заработать на еду».

Александр, 50 лет:

«Заказов в Московском регионе с 30 марта толком нет, причем по всем источником заказов, поэтому я сижу дома. А вот коллеги, которым важны хоть какие-то деньги, продолжают работать, но стараются брать щедрых пассажиров, которые ездят на дальние дистанции. Но заработок у всех упал изрядно.

Выйти из дома люди боятся не вируса, а из-за опасности быть оштрафованными. Хотя ни у меня, ни у друзей таких ситуаций с пассажирами не случалось. У кого важные дела – тот все равно едет.

Дезинфекция же в крупных сервисах только для галочки. В салон задувается распыленный раствор очень слабой концентрации, что не дает эффекта. Нужно самостоятельно протирать поверхности в салоне после любого контакта.

Насколько я знаю, в крупных таксопарках какие-то средства защиты выдают, но ограниченно и только «своим». Таксисты все средства покупают за свои деньги, если, конечно, найдут эти средства.

При проверках такси ГИБДД и МАДИ строго требуют их наличие, а при отсутствии впаривают конские штрафы. Перевозчика (это юрлицо, которое указано в разрешении на таксомоторную деятельность) штрафуют от 30 тысяч рублей, а в случае отсутствия средств машину забирают на штрафстоянку».

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