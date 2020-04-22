РИАМО - 22 апр. Порядка 3,7 миллионов жителей Москвы привязали номера своих автомобилей к цифровым пропускам для передвижения по городу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

При этом, по данным на 9:00 среды, выявлено 5,6 тысячи автомобилей, передвигавшихся без верификации. К водителям этих машин применят меры административного характера.

«Совместно с полицией сейчас мы проверяем наличие предписания санитарного врача у конкретных людей, передвигающихся на личном транспорте», — подчеркнул заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он призвал москвичей потратить несколько минут на портале (www.mos.ru) для того, чтобы привязать номер машины к электронному пропуску.

С 22 апреля для передвижения на общественном и личном транспорте по Московскому региону необходимо привязать минимум за пять часов номер транспортной карты или номер автомобиля к своему цифровому пропуску. За отсутствие пропуска гражданин будет оштрафован.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.