РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В подмосковном Подольске сотрудники полиции начали нести службу в усиленном режиме, ежедневно на улицах округа работают боле 130 сотрудников, которые проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции и наличие цифровых пропусков, сообщается на сайте администрации округа.

«Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск в условиях режима повышенной готовности по нераспространению опасной коронавирусной инфекции несут службу в усиленном режиме. В настоящее время ежедневно на улицах округа работают более 130 сотрудников, им помогают и народные дружины», - говорится в сообщении.

Полицейские проверяют соблюдение режима самоизоляции граждан и наличие цифровых пропусков. Особое внимание уделяют жителям старше 65 лет, им разъясняют правила соблюдения режима самоизоляции.