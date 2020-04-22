РИАМО - 22 апр. Министерство просвещения России в партнерстве с оператором цифровой среды «Триколор» запускает образовательный телеканал «Моя школа в online», который поможет старшеклассникам быстро и качественно подготовиться к экзаменам в текущем году, в телепроекте также участвуют лучшие подмосковные педагоги, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Преподавателями в телепроекте выступят ведущие педагоги России, которые по авторским методикам с использованием инновационных технологий наглядно и доходчиво будут объяснять материал старшеклассникам, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

«Занятия в формате телеуроков запланированы ежедневно. Продолжительность каждого урока составит 30 минут. Основной материал будет посвящен двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по выбору», – говорится в сообщении.

Знания можно будет закрепить, решая тренировочные задания и изучая дополнительный материал на портале «Российская электронная школа». Для перехода туда достаточно в конце занятия скачать QR-код с помощью мобильного телефона прямо с телеэкрана. Данный интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.

«Мы считаем, что очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи выпускных экзаменов. Для этого мы привлекли ресурсы телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, министерство совместно с представителями группы компаний «Просвещение» активно занимается работой по подбору контента для телевидения.

Как в свою очередь добавила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, проект реализуется при поддержке правительства Московской области и с участием подмосковных экспертов из регионального центра олимпиадного движения «Взлет».

«Министерство просвещения России запустило масштабный проект, который привлечет большую аудиторию школьников. Поэтому над ним работает целая команда, которая включает в себя лучших педагогов и методистов. То, что в нем участвуют подмосковные специалисты, большая ответственность для региона», – отметила Каклюгина.

Она добавила, что для участия в телепроекте отобраны лучшие педагоги. С их участием будет подготовлено более 350 уроков.

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