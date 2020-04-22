РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Холодную и горячую воду вернут жителям дома №5 на улице 40 лет Победы в подмосковной Балашихе до 16:30 среды, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудница диспетчерской службы Балашихинского водоканала.

В среду около 9:30 произошло аварийное отключение холодного и горячего водоснабжения в доме №5, по улице 40 лет Победы в Балашихе.

«С 9:30 до 16:30 в связи с аварийными работами Водоканал отключил подачу холодной и горячей воды. После запуска возможно ухудшение качества воды», – сказала сотрудница.

Она добавила, что емкость с питьевой водой установлена по адресу: улица Калинина, дом №11 (4 подъезд, торец дома).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495)567-33-33.