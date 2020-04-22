РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Полицейские подмосковных Мытищ задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в краже автомобильного прицепа, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России по «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России по «Мытищинское» обратился 47-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный путем свободного доступа с неохраняемой автостоянки, расположенной на Волковском шоссе, совершил кражу автомобильного прицепа, принадлежащего одной из транспортных компаний. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан ранее судимый 55-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.