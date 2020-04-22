РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. Детский сад в микрорайоне Опалиха Красногорска планируют ввести в строй до конца нынешнего года, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В среду она проинспектировала несколько строительных объектов в Красногорске, в том числе детский сад на улице Горького, который возводят в рамках нацпроекта «Образование». По постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, строительные работы здесь не прекратили даже во время режима повышенной готовности.

«Мы убедились, что параллельно ведется целый ряд работ, в том числе по разводке всех сетей. На первом этаже выполняют черновую отделку. Заканчивается строительство второго этажа. Я верю в то, что в этом году детский сад наполнится детскими голосами, и к концу года мы его откроем», - сообщила Хаймурзина.

Она добавила, что на площадке работают больше 60 человек. Во время рабочего визита она убедилась, что на объекте выполняют требования Роспотребнадзора. Все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты. Несколько раз в день им измеряют температуру. Строители живут организованно, они обеспечены горячим питанием.

«Представители строительной компании-подрядчика нас заверили, что режим соблюдается. Мы видим, что здесь высокая культура ведения строительных работ», - сказала Хаймурзина.

Начальник участка строительной компании «Новый век» Алик Кушиев пояснил, что детский сад рассчитан на 125 мест.

«Мы идем по календарному графику, сроки выдерживаем полностью. Срок окончания строительства – третий квартал 2020 года», - отметил Кушиев.

Детский сад – единственный объект в городском округе Красногорск, где могут проводить строительно-монтажные работы в настоящее время.

Еще ряд объектов глава муниципалитета посетила, чтобы убедиться, что в соответствии с постановлением губернатора и предписанием Роспотребнадзора эти площадки заморожены и на них строительные работы до особого распоряжения не ведутся. В частности, Хаймурзина побывала в миниполисе «Серебрица». Здесь приобрели жилье около 800 участников долевого строительства. Кроме того, на территории строят детский сад. В настоящее время стройка временно заморожена.

«Строительный блок правительства Московской области разрабатывает новый стандарт проведения строительных работ в период угрозы распространения коронавируса. Будут заданы очень высокие требования. Стройки смогут функционировать, только если строго соблюдают все ограничения и предписания», - подчеркнула Хаймурзина.