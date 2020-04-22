РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 апр. В городском округе Мытищи обработали дезинфицирующими средствами 146,8 километра дорог в связи с профилактикой распространения коронавируса, сообщается на сайте администрации горокруга.

Дезинфицирующим средством в утренние часы ежедневно обрабатываются автомобильные дороги, тротуары и автобусные павильоны. Для этого сформированы специальные бригады.

«По информации специалистов управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Мытищ, общая протяженность обработанных дорог в черте города составляет 146,8 километра (1212,9 тысячи квадратных метров), тротуаров – 95,3 километра (302,2 тысячи квадратных метров). Обработка автомобильных дорог и тротуаров проводится дезинфицирующим средством «Мегабак». Количество техники, используемой при обработке – 26 единиц. Количество рабочих – 107 человек. Все бригады оснащены спецодеждой (маски, перчатки)», – говорится в сообщении.

Автобусные павильоны обрабатываются 2% хлорсодержащими растворами ежедневно, один раз в сутки в утренние часы до 6:00. Количество обрабатываемых автобусных павильонов – 204. Из них на территории города – 185, на территории сельских населенных пунктов – 19. Количество общественного транспорта – 191.

«Организована ежедневная трехразовая санитарная обработка дезинфицирующим средством «МБО-3»: с 09:00 до 12:00; с 15:00 до 17:00. При возврате транспортного средства в парк с маршрута проводится полная дезинфекция во время мойки. Особое внимание отводится соблюдению норм социальной дистанции. Для этого в общественном транспорте размещены информационные обращения, чтобы пассажиры ее не нарушали», – отмечается в сообщении.

Контроль производится в режиме онлайн через мобильное приложение «Проверка автобусов» с ежедневным составлением отчетов в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.