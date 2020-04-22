РИАМО - 22 апр. У 70 тысяч пассажиров наземного транспорта проверили наличие цифрового пропуска, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Проверка показала, что около 100 из них были без цифрового пропуска. В отношении них будут приняты меры административного характера.

«Наша система контроля позволяет видеть, сколько людей без пропусков и контролировать, поэтому мы за такими вещами внимательно смотрим. И, безусловно, фиксируем всех, кто нарушает действующий указ мэра Москвы», - отметил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

С 22 апреля для передвижения на общественном и личном транспорте по Московскому региону необходимо иметь цифровой пропуск, также нужно минимум за пять часов до поездки привязать номер транспортной карты или номер автомобиля к своему пропуску.