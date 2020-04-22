РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. В многоквартирных домах городского округа Люберцы продолжаются плановые работы по промывке сетей холодного водоснабжения, до конца месяца плановые работы по промывке сетей завершатся по десяти адресам, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Данные работы направлены на повышение качества подачи воды.

«Во время промывки сетей возможно появление примесей в воде, но после завершения работ они исчезнут. В целом подача воды в домах будет значительно лучше, изменится и ее качество», - сказал Ружицкий.

До конца месяца работы по промывке сетей завершат по десяти адресам в округе: поселок Октябрьский, улица Дорожная, дом №3; поселок Красково, улица Школьная, дома №№1/2, 11; улица Кирова, дома №№57, 59; поселок Томилино, улица Гоголя, дома №№15/2, 15/3; поселок Малаховка, Быковское шоссе, дома №№2, 3, 4.

По словам главы округа, свои вопросы по качеству подачи воды жители могут задать круглосуточно по телефонам: 8(495)554-92-53 (АО «Люберецкий водоканал»), 8(495)518-91-41, 8(495)518-91-45 (управление ЖКХ администрации городского округа Люберцы).