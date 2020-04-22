РИАМО - 22 апр. Около 600 москвичей утром в среду не смогли воспользоваться столичной подземкой из-за того, что заранее не привязали карту «Тройка» к своему цифровому пропуску, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

При этом у 100 человек из них пропуск был, но они не привязали его к транспортной карте.

«Даже если вы привязали пропуск, большая просьба: проверяйте его привязку к «Тройке» до поездки на портале mos.ru», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Со среды для передвижения на общественном и личном транспорте по Московскому региону необходимо привязать минимум за пять часов до поездки номер транспортной карты или номер автомобиля к своему цифровому пропуску.