РИАМО - 22 апр. Автолюбителям не рекомендуется парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями из-за сильного порывистого ветра в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сегодня в области: порывы ветра до 17-20 метров в секунду, температура до плюс 6 днем, вечером — до плюс 3 градусов, дождь», — говорится в сообщении.
Водителям посоветовали оставаться дома, а при необходимости выехать — быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
В Московской области до 21:00 23 апреля действует «желтый» уровень из-за сильного порывистого ветра.
Для поездок на личном и общественном транспорте в регионе нужно оформить цифровой пропуск. Такие меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За отсутствие цифрового пропуска гражданин будет оштрафован.
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