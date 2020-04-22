РИАМО - 22 апр. Автолюбителям не рекомендуется парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями из-за сильного порывистого ветра в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня в области: порывы ветра до 17-20 метров в секунду, температура до плюс 6 днем, вечером — до плюс 3 градусов, дождь», — говорится в сообщении.

Водителям посоветовали оставаться дома, а при необходимости выехать — быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

В Московской области до 21:00 23 апреля действует «желтый» уровень из-за сильного порывистого ветра.

Для поездок на личном и общественном транспорте в регионе нужно оформить цифровой пропуск. Такие меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За отсутствие цифрового пропуска гражданин будет оштрафован.