РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Глава Балашихи Сергей Юров во время телепрограммы «Прямой разговор» ответил на наиболее важные вопросы, связанные с соблюдением режима самоизоляции, работой медучреждений, а также поддержкой пострадавшего из-за пандемии малого бизнеса, сообщается на сайте администрации городского округа.

В ходе часовой программы телеканала «360° Балашиха» в режиме видеосвязи, где также приняли участие главврач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов и главврач временно перепрофилированного в инфекционное отделение роддома в Саввино Наталья Алимова, Юров ответил более чем на 10 вопросов. Они коснулись мер по недопущению распространения коронавируса, соблюдении режима самоизоляции, работе медучреждений, а также поддержке пострадавшему из-за пандемии малому бизнесу Балашихи.

«Мы пересматриваем нашу программу поддержки малого предпринимательства. В 2019 году около 30 миллионов рублей мы направили непосредственно на создание новых рабочих мест, компенсацию за приобретенное оборудование. В 2020 году стоит задача перераспределить эти средства, возможно увеличить объем, чтобы поддержать те отрасли экономики, которые пострадали. Это малые- и микропредприятия, которые работают в сфере услуг, в социальной сфере», - сказал Юров.

Он добавил, что ожидается снижение налоговых поступлений, поэтому планируется перераспределить расходную часть бюджета городского округа.

Глава Балашихи отметил, что заработная плата сотрудников бюджетных организаций будет сохранена в полном объеме. Часть работ, проводимых в городе за бюджетные средства, планируется перенести на более поздний срок с обязательным выполнением.

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