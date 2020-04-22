РИАМО - 22 апр. В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома, сообщает «Интерфакс».
Инициаторы законопроекта предложили дать полиции право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».
Если авто вскроют в отсутствие владельца, то его должны проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом, согласно поправкам, сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии автомобиля, если он действовал на законных основаниях.
Также в законопроекте прописано право полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полиция сможет проводить личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ и осматривать транспорт.
Полиция также получит право применить «обнаженное огнестрельное оружие» при задержании, если преследуемый попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». При этом полицейский не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении должностных обязанностей.
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