РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 апр. Киностудия «Союзмультфильм» запустила онлайн-фестиваль авторского короткометражного кино, жители Люберец увидят премьерные показы победителей российских и международных фестивалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

На этой неделе можно будет посмотреть следующие мультфильмы: 22 апреля – «Буль», 23 апреля – «Выходной», 24 апреля – «Дело в шляпе», 25 апреля – «Бабушка с крокодилом», 26 апреля – «Хочу жить в зоопарке», – говорится в сообщении.

Мультфильмы появляются на онлайн-ресурсе ежедневно. Всего здесь будет размещено более 60 картин. Ознакомиться с программой фестиваля «Союзмульткарантин» можно на официальном сайте киностудии.

Просмотр мультфильмов – по ссылке.