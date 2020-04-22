РИАМО - 22 апр. Члены комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию рассмотрели законопроект, который может разрешить предоставление отсрочки по оплате за аренду областной недвижимости, говорится в сообщении пресс-центра регионального парламента.

Документом закрепляется, что такая отсрочка может предоставляться в случае введения губернатором режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«Такой закон сейчас крайне необходим, поскольку из-за ситуации с пандемией для многих предпринимателей платежи по аренде могут быть очень существенными. На федеральном уровне уже была предоставлена отсрочка по оплате аренды коммерческих помещений. Мы же своим законом дадим правительству Подмосковья возможность сдвигать сроки внесения платежей предпринимателей за недвижимость, которую они арендуют, находящуюся в областной собственности», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что поддержка бизнеса, особенно пострадавших отраслей, – одна из приоритетных задач на сегодня. Для того, чтобы бизнес вышел из кризиса, власти принимают все меры.