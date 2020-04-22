РИАМО - 22 апр. Столичные следователи проводят проверку по факту покушения 17-летней девушки на убийство своей родственницы в квартире в центре города, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 22 апреля 17-летняя девушка, находясь в квартире жилого дома, расположенного в центре Москвы, беспричинно нанесла своей родственнице многочисленные рубленные раны топором по различным частям тела. Потерпевшая доставлена в реанимацию одной из городских больниц», - сказала Иванова.

Подозреваемую доставили в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.