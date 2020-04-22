РИАМО - 22 апр. Следователи предъявили обвинение жителю Коломны в убийстве 45-летней женщины, чье тело было обнаружено в гараже, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Тело женщины с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружили 20 апреля.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был задержан 58-летний местный житель. На допросе мужчина сообщил следователю, что преступление было совершено во время распития спиртных напитков в ходе ссоры», - говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемый был неоднократно судим. В скором времени ему изберут меру пресечения наказания.

Расследование уголовного дела продолжается.