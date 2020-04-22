РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» провели акцию «Мы рядом» в рамках которой вручили водителям защитные маски при проверке пропусков, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

«Сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» придали проверке документов и цифровых пропусков доброжелательный оттенок. В ходе проверки документов в случае, если на водителе или пассажирах нет медицинских масок, автоинспектор передавал набор водителю со словами: «Пожалуйста, берегите себя», - говорится в сообщении.

Акция направлена на проявление заботы о гражданах и недопущение распространения коронавирусной инфекции среди водителей транспортных средств и пассажиров.