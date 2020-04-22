РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Волонтеры городского округа Мытищи помогли более 1500 жителей округа на самоизоляции, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

21 апреля депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой России, член генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» Максим Сураев провел встречу в Мытищах с волонтерами. Мытищинские волонтерские организации объединились, чтобы помогать жителям на самоизоляции. Ребята распределяют заказы, выдвигаются на помощь к обратившимся.

«Поддержка оказывается в первую очередь нуждающимся многодетным семьям и пожилым гражданам с маленьким доходом, они могут получить наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева, содержащие продукты первой необходимости. Кроме того, волонтеры Мытищинского центра социального обслуживания помогают жителям старше 65, находящимся на самоизоляции, покупать продукты и лекарства, такую помощь уже получили более 1500 жителей», - говорится в сообщении.

Все у кого есть силы, желание и возможность поучаствовать могут присоединиться к дружной команде волонтеров в Мытищах по телефону: 8(498)720-54-52.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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