РИАМО - 22 апр. В отношении бывшего замначальника отдела таможенного поста аэропорта Домодедово возбуждено уголовное дело из-за превышения им должностных полномочий с применением насилия, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В результате следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый был прикомандирован к пассажирскому посту аэропорта Домодедово и контролировал осуществление должностных обязанностей инспекторами данного поста.

«В феврале 2020 года к сотрудникам, осуществляющим таможенный контроль, обратился гражданин, прибывший международным рейсом из Ларнаки (Республика Кипр), с просьбой оказать содействие в декларировании. Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, что спровоцировало конфликтную ситуацию», – говорится в сообщении.

Бывший замначальника отдела таможенного поста аэропорта Домодедово применил физическое насилие в отношении гражданина, которое повлекло телесные повреждения в виде закрытого перелома ребер и ушиба мягких тканей грудного отдела позвоночника.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника таможенного поста по подозрению в превышении должностных полномочий (пункт «а», часть 3 статьи 286 УК РФ). В настоящее время следователи продолжают сбор доказательной базы и расследование уголовного дела.