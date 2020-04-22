РИАМО – 22 апр. Дочь замглавы департамента культуры столицы Леонида Ошарина Анастасия подтвердила его исчезновение в Крыму, рассказав, что по этому факту идет следствие, сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация об исчезновении 47-летнего Ошарина. Последний раз его видели в Ялте 30 марта. Родственники обратились в полицию 18 апреля.

«Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве», - написала Анастасия на своей странице в Facebook.

До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя департамента культуры столицы Ошарин был директором Московского академического театра имени В. Маяковского, директором театра Et Cetera под руководством А. Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.