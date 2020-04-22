РИАМО - 22 апр. Две трети от общего числа скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом не обращались на ранней стадии заражения за медицинской помощью, сообщает столичный оперштаб.

«Многие москвичи не обращаются за своевременной медицинской помощью при симптомах ОРВИ, считая это простудой или сезонной аллергией, при этом самолечение подвергает смертельному риску здоровье самих пациентов», — отмечается в сообщении.

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22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.