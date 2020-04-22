РИАМО - 22 апр. В российских правилах дорожного движения расширят понятие средств индивидуальной мобильности (СИМ), к ним отнесут самокаты, роликовые коньки, скейтборды, моноколеса и гироскутеры, пишет «Российская газета».

Данные поправки в ПДД выложило в Сеть для общественного обсуждения министерство транспорта РФ.

«Расширено само понятие СИМ. Теперь в него будут входить и устройства, которые позволяют передвигаться с помощью мускульной силы человека. То есть вполне обычные самокаты, роликовые коньки и скейты», - говорится в сообщении.

Территории, по которым можно передвигаться на вышеуказанных устройствах, определяются в зависимости от возраста человека. Так, ребенок до семи лет сможет кататься на роликах или скейте только по тротуару, от семи до 14 лет – может ездить по велосипедным дорожкам. Тем, кто старше 14 лет, уже можно будет выезжать на проезжую часть и ездить по обочинам (кроме моноколес и гироскутеров).

Скорость движения на вышеуказанных СИМ там, где есть пешеходы, не должна превышать 20 километров в час, а на проезжей части – не более 60 километров в час.

Пока неизвестно, кто и как будет контролировать данные правила.

Кроме того, все средства индивидуальной мобильности обяжут оборудовать электродвигателем, тормозами, фарой и световозвращателем. Моноколесам и гироскутерам выезд на проезжую часть будет запрещен.