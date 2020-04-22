РИАМО - 22 апр. В ходе совместных рейдов работники Госадмтехнадзора Подмосковья и полиции в Химках за неделю выявили больше всего случаев нарушения режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, — 174, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

Экипажи сотрудников надзорных органов проверяют наличие у граждан официального разрешения на перемещения по городу, привлекают к ответственности нарушивших запрет на деятельность, патрулируют общественные пространства.

«С 14 апреля рейды по выявлению и пресечению нарушений самоизоляции проводятся во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья. За этот период наибольшее количество нарушителей среди физлиц выявлено в Химках (174), Балашихе (173) и Реутове (140)», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что также к административной ответственности будут привлечены нарушившие режим в городских округах Котельники (60 случаев нарушения), Красногорск (57 случаев), Дзержинский (34 случая).

Самое большое число нарушивших запрет на деятельность юрлиц выявили в Солнечногорске (59 случаев), Красногорске (42 случая), Волоколамске (22) и Ленинском городском округе (15).

В Можайском городском округе, Орехово-Зуевском городском округе, Раменском городском округе, Сергиево-Посадском городском округе, а также в городских округах Дубна и Зарайск граждане ответственно соблюдают предписания руководства региона о соблюдении самоизоляции.

Жителям Подмосковья нужно соблюдать режим домашней самоизоляции до 1 мая. Выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости. Для поездок на личном и общественном транспорте с 15 апреля необходим цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.