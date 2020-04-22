РИАМО - 22 апр. В столице на среду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра со скоростью 18-23 метра в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Этот уровень опасности объявлен в Москве с 12:00 до 17:00 среды. С 17:00 до 21:00 среды и с 09:00 до 21:00 23 апреля объявлен предыдущий, «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра со скоростью до 18 метров в секунду.

«Желтый» уровень из-за ветра также объявлен в Подмосковье до 21:00 23 апреля.

Этот уровень погодной опасности также действует на всей территории Центрального федерального округа.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы об усилении северного ветра. Жителям рекомендуется обходить шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями.