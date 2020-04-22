РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 апр. В библиотеке имени Анны Ахматовой в Домодедове 25 апреля пройдут онлайн-мероприятия, посвященные всероссийской акции «Библионочь», сообщается в официальной группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

«25 апреля мы присоединимся к всероссийской акции «Библионочь онлайн». Специально для вас мы будем читать стихи, прозу, письма, посвященные памяти участников Великой Отечественной войны. Мы приготовили онлайн-диктант «Никто не забыт, ничто не забыто» - это замечательная возможность проверить свои знания по теме Великой Отечественной войны. Победитель получит месяц подписки на онлайн кинотеатр!» - говорится в сообщении.

Также в программе ожидается арт-терапия - это инновационный подход к использованию поэтического творчества. Присоединиться к акции можно будет в 17:00 в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».