РИАМО - 22 апр. В Московской области на дом жителям уже доставили более 200 транспортных карт «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Со среды проезд на общественном транспорте в регионе можно оплатить только по транспортным или социальным картам.

«Заказать карту с доставкой можно по горячей линии МТДИ МО: 8 (495) 228-19-19, купить у водителя или в пунктах продаж», — говорится в сообщении.

На столичном метро и наземном транспорте действует карта «Тройка».

В Московском регионе до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск, к которому нужно привязать номер автомобиля или транспортной карты.

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