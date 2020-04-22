РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Региональный оператор «МСК-НТ» начал проводить дополнительную дезинфекцию спецтехники и контейнеров в подмосковном Подольске, сообщается на сайте компании.

Коронавирус стремительно распространяется по миру, в России приняты серьезные меры для сдерживания его натиска. Коммунальные службы вводят дополнительные меры по дезинфекции, чтобы максимально обезопасить жителей. Компания ООО «МСК-НТ» проводит регулярную дезинфекцию не только спецтехники, но и контейнеров.

«Баки, в которых накапливают твердые коммунальные отходы, обрабатывают силами подрядной организации специальным препаратом. Сначала отходы из контейнера загружаются в мусоровоз, потом вся поверхность бака обрабатывается дезраствором. Ручки и крышка контейнера тщательно дезинфицируются. После этих процедур жители могут не бояться за свою безопасность, потому что все патогенные микроорганизмы, бактерии и грибки уничтожаются, и контейнер можно снова использовать», - говорится в сообщении.

Все мусоровозы и бункеровозы обрабатывают после каждого выезда с производственной территории. Машины, как и баки, моют и обрабатывают внутри и снаружи. Экскаваторы и погрузчики на территории пункта сортировки обрабатывают 2 раза в сутки.

Все сотрудники компании ООО «МСК-НТ» соблюдают гигиену и обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Стоит отметить, что водители и грузчики допускаются на смену только в спецодежде, перчатках и масках. В начале и конце рабочего дня каждый из работников проходит температурный контроль.