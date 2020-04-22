РИАМО – 22 апр. Россияне купили пищевой соли в этом месяце на 20% больше обычного из-за рекомендаций Минздрава по промыванию носа солевым раствором, сообщает Nation News.

Ранее медики советовали использовать соль для приготовления раствора, чтобы промывать нос для профилактики коронавируса.

«Производители соли, входящие в «Руспродсоюз», подчеркнули, что после того, как представители Минздрава дали вышеуказанные рекомендации, количество заказов на поставки соли выросло на 20%», - отмечается в материале.

В компании уверяют, что производственных мощностей российских предприятий хватит для того, чтобы обеспечить потребность россиян в соли.

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22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.