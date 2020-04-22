РИАМО - 22 апр. Российские частные лаборатории планируют, что в мае смогут оказывать услугу по сдаче анализа на коронавирус для всех желающих, пишет в среду газета «Известия».

Тесты на антитела к коронавирусу разрабатывают сразу несколько российских компаний и лабораторий, которые заявляют, что в скором времени будут регистрировать их в Росздравнадзоре.

«Процедура эта не так проста, ее нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска. Цель — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах», — сказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он добавил, что даже в сложной ситуации не получится обойти регистрацию тестов, так как это запрещает закон, однако приняты меры, чтобы ускорить эту процедуру.

Регистрацию тестов хотят провести сразу ряд российских компаний, в том числе тест-система НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Первый лабораторный образец анализа в конце недели планирует получить Казанский федеральный университет, разработчики которого заявили, что их тест на антитела сможет показывать результат уже через 10–15 минут.

Тест-система экспертов этого университета будет похожа на тест-полоски, которые используют при определении беременности. На них нужно будет капнуть каплю крови.

Некоторые коммерческие компании не занимаются созданием тестов, но предоставляют оборудование для их масштабного производства. Другие частные компании уже предложили неофициальные услуги по тестированию, они предлагают тесты из-за рубежа, среди которых – китайские, голландские и немецкие, но россияне пока не могут их использовать.

С начала пандемии в России зафиксировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4420 пациентов, умерли 513 человек.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.