РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Жители городского округа Люберцы до 30 апреля смогут написать всероссийский диктант по персональной защите от коронавируса на сайте стопкоронавирус.рф, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Он поможет проверить свои знания о необходимых мерах предосторожности в текущей эпидемиологической ситуации. Написать диктант можно по адресу: covid19.digitaldictation.ru/ до 30 апреля», - говорится в сообщении.

Диктант будет проходить в формате теста из 12 вопросов. К каждому вопросу будет предложено четыре варианта ответа, только один из которых будет верным.

«Выберите тот ответ, который считаете правильным и нажмите на кнопку «Ответить». Вы сразу сможете увидеть, правильно ли вы ответили на вопросы теста и получить подробное разъяснение», - завершается в сообщении.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.