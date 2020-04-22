РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Жители городского округа Люберцы до 30 апреля смогут написать всероссийский диктант по персональной защите от коронавируса на сайте стопкоронавирус.рф, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
«Он поможет проверить свои знания о необходимых мерах предосторожности в текущей эпидемиологической ситуации. Написать диктант можно по адресу: covid19.digitaldictation.ru/ до 30 апреля», - говорится в сообщении.
Диктант будет проходить в формате теста из 12 вопросов. К каждому вопросу будет предложено четыре варианта ответа, только один из которых будет верным.
«Выберите тот ответ, который считаете правильным и нажмите на кнопку «Ответить». Вы сразу сможете увидеть, правильно ли вы ответили на вопросы теста и получить подробное разъяснение», - завершается в сообщении.
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22 АПРЕЛЯ
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