РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания выполнила плановые ремонтные работы на центральном тепловом пункте (ЦТП), сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на то, что в настоящее время действует режим самоизоляции, работники МУП «СЕЗ» продолжают выполнять свои обязанности, которые связаны непосредственно с жизнеобеспечением жителей. Так, на ЦТП-11 выполнены плановые ремонтные работы», - говорится в сообщении.

23 апреля проведут ремонтные работы на ЦТП-7. Во время ремонта МУП «СЕЗ» приостановит с 8:30 до 16:30 подачу горячей воды в многоквартирные дома по адресам: улица Симферопольская, дом №45; Циолковского, дома №№27А, 27Б; Южный поселок, дома №№11, 12.