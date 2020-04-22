РИАМО - 22 апр. Москвичи со среды могут получить транспортную карту «Тройка» не выходя из дома, для этого необходимо оформить заказ с бесплатной доставкой в сервисе «Яндекс.Лавка», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Залоговая стоимость карты осталась неизменной — 50 рублей, никаких наценок за доставку нет. В «Яндекс.Лавке» для пользователей доступны карты номиналом в 50, 125, 300, 500 и 700 рублей.

«Заказ можно сделать через приложения «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» или на сайте. Если рядом с пользователем есть «Лавка», заказ доставят за 15 минут. В расширенной зоне доставки водитель привезет карту за 30 минут при условии наполнения минимальной корзины», — говорится в сообщении.

Если же пользователь находится вне зоны доставки, то он может обратиться на горячую линию московского транспорта по короткому номеру 3210 для получения консультации.

Со среды проезд на общественном транспорте столицы, включая метро, возможен лишь по картам «Тройка» и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.

Карты нужно привязывать к пропускам не менее чем за 5 часов до планируемой поездки. Поездки без цифрового пропуска запрещены, за нарушение выписывается штраф.