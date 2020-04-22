РИАМО - 22 апр. В четырех перепрофилированных под инфекционный центр корпусах городской клинической больницы №52 проходят лечение 750 пациентов с диагнозом «коронавирус», сообщает столичный оперштаб.

В медучреждении для больных подготовили 888 коек в изолированных боксах, из них 98 – в отделениях реанимации.

«С конца февраля в нашей больнице помощь ведущих терапевтов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов получают пациенты с пневмонией различной этиологии. Недавно клиническим комитетом были внедрены новые алгоритмы работы – принято решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии», – сказала главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Она добавила, что после окончания работ по перепрофилированию и дооснащению корпусов были полностью подготовлены дополнительные мощности для приема больных.

Для оказания самой современной медицинской помощи создали все условия с учетом всех правил инфекционной безопасности: палаты представляют собой изолированные боксы, между корпусами для транспортировки пациентов возведен закрытый переход, а койки стационара и реанимации оснащены консолями для подачи кислорода.

Также установили новые шлюзы, которые разделены на «чистые» и «грязные» зоны для персонала. Обработка и дезинфекция воздуха осуществляются с помощью специальных вентиляционных систем, что исключают распространение инфекции.

Медучреждение имеет аппараты искусственной вентиляции легких и команду врачей-анестезиологов-реаниматологов, имеющих большой опыт в области лечения тяжелой легочной патологии, а также все необходимое оборудование.

Персонал больницы полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими, антисептическими средствами. В больнице есть все необходимые медикаменты и препараты, в том числе противовирусные и антибактериальные.

Врачи больницы №52 с конца февраля принимают пациентов с пневмонией, вызываемой целым рядом возбудителей, в том числе и коронавирусом. За это время специалисты разработали схемы маршрутизации больных с коронавирусной инфекцией, усовершенствовали алгоритмы лучевой диагностики пневмонии с учетом особенностей заболевания, вызванного Covid-2019, а также схемы терапии таких пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.