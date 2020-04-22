РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Медучреждения Балашихи полностью обеспечены одноразовыми масками, перчатками, респираторами, бахилами и противочумными костюмами в период распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в программе «Прямой разговор» на телеканале «360 Балашиха», которая прошла в формате видео-конференции. В ней также приняли участие главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов и главный врач роддома в микрорайоне Саввино Наталья Алимова.

«Когда только началось развитие пандемии в стране, столкнулись с тем, что в торговых сетях и в аптеках пропали дезинфицирующие средства, маски и другие средства индивидуальной защиты. Главврач Балашихинской областной больницы в прошлом году закупил большое количество этих средств, которые позволили нам продержаться первое время», - сказал Юров.

Он добавил, что благодаря поддержке министерства здравоохранения региона осуществляются поставки одноразовых масок, перчаток, респираторов, бахил и противочумных костюмов, в которых работают врачи. За счет централизованных поставок запасы равномерно распределяются по всем медучреждениям Балашихи.

По словам Юрова, они обратились к некоторым предприятиям округа, которые несмотря на сложную экономическую ситуацию откликнулись и перестроили свои линии на производство антисептиков, средств индивидуальной защиты.

«Часть предприятий за свой счет приобрели дополнительные средства индивидуальной защиты и постепенно передают их в наши стационары для того, чтобы обеспечивать запас. Ситуация тяжелая, но управляемая. Сегодня у нас все есть», - подчеркнул Юров.

Он также проинформировал, что стационары округа обеспечены и необходимыми лекарствами. С помощью министерства здравоохранения региона в Балашиху постепенно доставляется необходимое оборудование для борьбы с коронавирусом.

В филиале №3 Балашихинской областной больницы уже установлена компьютерная томография. Для амбулаторной диагностики КТ предусмотрен в поликлинике №4 в микрорайоне Гагарина. В Саввинском роддоме установлено 24 аппарата ИВЛ и КТ.

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