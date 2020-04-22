РИАМО - 22 апр. Люди в возрасте от 18 до 45 лет составляют 46,5% от общего числа новых заразившихся в Москве, всего за сутки в городе выявили 2548 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы.

Еще 34% новых заразившихся составляют люди возрастом от 46 до 65 лет.

«Только 9% новых инфицированных составляют люди возрастом от 66 до 79 лет, еще 6,5% граждан – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

На сегодняшний день в столице зафиксирован 31 981 случай заражения коронавирусом.

В России к данному моменту общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 57 999 в 85 регионах страны.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.