РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 апр. Щелковские предприниматели активно подключились к акции взаимопомощи «МыВместе», так гипермаркет «Глобус» передал безвозмездно сотрудникам и пациентам Щелковской областной больницы более 9 тысяч литровых бутылок питьевой воды, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

Одним из соорганизаторов всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» выступил Общероссийский народный фронт. Основная цель акции помочь местным больницам и жителям, которые оказались в непростой ситуации в связи с распространением коронавируса.

«Руководители компаний и предприятий муниципалитета откликнулись на наш призыв о помощи. Глядя на все это, мы можем быть уверены, что победим эту заразу, плечом к плечу, все вместе», - сказал руководитель благотворительного фонда «Рождественская Звезда» и член регионального штаба ОНФ Алексей Фураев.

Также Щелковский центральный рынок вместе с кафе «Оффис» дали в пользование ТЕНы (устройства для нагревания воды на 6-10 литров). Компании «АММА», «Альтаир» и «НИИхиммаш» помогают продуктовыми наборами.