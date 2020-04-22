РИАМО - 22 апр. В Подмосковье умерли еще семь человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии скончались 56 человек с инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период в Подмосковье выявили 6590 случаев заражения Covid-19. Выздоровели 186 заразившихся.

В Московской области провели 183,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.

По всей России с начала распространения инфекции зафиксировали 57 999 случаев коронавируса. Выздоровели 4420 человек. Скончались 513 зараженных.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине. Для поездок на транспорте введены цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.