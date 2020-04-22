РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. УК Подольска перенесла отключение горячей воды в пяти домах микрорайона Климовск на 23 апреля, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаем, что в среду (22 апреля - ред.) по техническим причинам ремонтные работы перенесены на 23 апреля. Во время ремонта управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» приостановит с 8:30 до 16:30 подачу горячей воды в многоквартирные дома по адресам: улица Симферопольская, дом №45; улица Циолковского, дома №№27А, 27Б; Южный поселок, дома №№11, 12», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.